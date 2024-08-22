وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 321 على القطاع إلى 40265 شهيداً و93144 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 14:46

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 321 على القطاع إلى 40265 شهيداً و93144 جريحاً

منذ 14 mins 22 August، 2024
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