هيئة بحرية بريطانية: السفينة التي أبلغت عن 5 إنفجارات في خليج عدن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر وحدوث أضرار في السفينة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2024 - 14:46

هيئة بحرية بريطانية: السفينة التي أبلغت عن 5 إنفجارات في خليج عدن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر وحدوث أضرار في السفينة

منذ 37 mins 22 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة