قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلين في محيط أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 11:42

قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلين في محيط أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 22 August، 2024
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