كتائب القسام: مجاهدونا يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال في طولكرم وحققنا إصابات مباشرة في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 10:10

كتائب القسام: مجاهدونا يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال في طولكرم وحققنا إصابات مباشرة في صفوفهم

منذ 19 mins 22 August، 2024
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