اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 10:10

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها

منذ 30 mins 22 August، 2024
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