الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد شهداء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم إلى 3 شهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 10:12

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد شهداء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم إلى 3 شهداء

منذ 49 mins 22 August، 2024
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