بريك: اذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حماس وحزب الله فان اسرائيل ستنهار خلال عام واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 10:10

بريك: اذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حماس وحزب الله فان اسرائيل ستنهار خلال عام واحد

منذ 1 ساعة 22 August، 2024
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