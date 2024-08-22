22 شهيدا إثر غارات الاحتلال على منازل مأهولة بالسكان في قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 08:40

22 شهيدا إثر غارات الاحتلال على منازل مأهولة بالسكان في قطاع غزة منذ فجر اليوم

منذ 13 mins 22 August، 2024
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