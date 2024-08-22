سرايا القدس – كتيبة طولكرم: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة ويمطرونه بالرصاص والعبوات المتفجرة في جميع محاور القتال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 08:38

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة ويمطرونه بالرصاص والعبوات المتفجرة في جميع محاور القتال

منذ 21 mins 22 August، 2024
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