المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنة برانيت بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وأصابتها إصابة مباشرة. – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 08:40

المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنة برانيت بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وأصابتها إصابة مباشرة.

منذ 24 mins 22 August، 2024
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