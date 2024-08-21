حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي أحمد دقماق في مدينة النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2024 - 21:28

حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي أحمد دقماق في مدينة النبطية

منذ 25 mins 21 August، 2024
الشهيد علي أحمد دقماق
لبنان

شيّع حزب الله وأهالي مدينة النبطية وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي أحمد دقماق بموكبٍ حاشد ومَهيب في مدينة النبطية في جنوب لبنان  .

وبعد المراسم التكريمية للشهيد عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج) لحن الشهادة ، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمُضيّ على خطى المقاومة والشهداء .

وبعدها جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ،  شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي .

وعند جبانة البلدة أمّ إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجثمان الطاهر ليُوارى بعدها الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .

المصدر: موقع المنار

التعليقات