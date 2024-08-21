القناة 12: أكثر من 180 صاروخاً أطلقت من لبنان تجاه شمال فلسطين والجولان المحتل خلال ال24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 21:28

القناة 12: أكثر من 180 صاروخاً أطلقت من لبنان تجاه شمال فلسطين والجولان المحتل خلال ال24 ساعة الماضية

منذ 49 mins 21 August، 2024
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