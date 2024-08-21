مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 21-8-2024

باسم الله وبإذنه، زخّمت المقاومة الإسلامية من عملياتها ردا على الاعتداءات على لبنان واسنادا للمقاومة في قطاع غزة.

‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ردت عليه المقاومة الإسلامية بقصف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صورايخ الكاتيوشا … وبأسرابٍ من المسيرات الانقضاضية شنّ مجاهدو المقاومة هجومًا جويًا على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة ‏تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد، مستهدفة مراكز القيادة وأماكن تموضع ‏ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏

ورداً على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصا في بلدة بيت ‏ليف، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة راميم مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ورداً على ذات الاعتداء استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية هدفاً في موقع حدب يارون بمحلقة انقضاضية، كما استهدفوا الموقع ‏بقذائف المدفعية.

إلى ذلك وبعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيط ثكنة زرعيت ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية.

كذلك وبعد متابعة ‌‏ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه، واستهدفوا تموضعات لجنود العدو في ‏موقع مسكافعام بالأسلحة الصاروخية، ‏وموقع المالكية بالقذائف ‏المدفعية.‏

المصدر: المنار