مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 21-8-2024

باسم الله وبإذنه، زخّمت المقاومة الإسلامية من عملياتها ردا على الاعتداءات على لبنان واسنادا للمقاومة في قطاع غزة.
اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ردت عليه المقاومة الإسلامية بقصف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صورايخ الكاتيوشا … وبأسرابٍ من المسيرات الانقضاضية شنّ مجاهدو المقاومة هجومًا جويًا على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد، مستهدفة مراكز القيادة وأماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.
ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصا في بلدة بيت ليف، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة راميم مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ورداً على ذات الاعتداء استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية هدفاً في موقع حدب يارون بمحلقة انقضاضية، كما استهدفوا الموقع بقذائف المدفعية.
إلى ذلك وبعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيط ثكنة زرعيت استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية.
كذلك وبعد متابعة ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه، واستهدفوا تموضعات لجنود العدو في موقع مسكافعام بالأسلحة الصاروخية، وموقع المالكية بالقذائف المدفعية.
المصدر: المنار