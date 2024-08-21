مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع المالكية بالقذائف ‏المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 16:16

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع المالكية بالقذائف ‏المدفعية

منذ 24 mins 21 August، 2024
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