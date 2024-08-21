‏المقاومة الإسلامية تستهدف تموضعات لجنود العدو في ‏موقع مسكافعام بالأسلحة الصاروخية وتصيبها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 16:14

‏المقاومة الإسلامية تستهدف تموضعات لجنود العدو في ‏موقع مسكافعام بالأسلحة الصاروخية وتصيبها إصابة مباشرة

منذ 32 mins 21 August، 2024
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