المقاومة الإسلامية تقصف ثكنة راميم “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني” بصلية من صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 16:16
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المقاومة الإسلامية تقصف ثكنة راميم “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني” بصلية من صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف
منذ 37 mins
21 August، 2024
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