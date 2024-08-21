المقاومة الإسلامية ‏تقصف ثكنة راميم “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني” بصلية من صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 16:16

المقاومة الإسلامية ‏تقصف ثكنة راميم “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني” بصلية من صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف

منذ 37 mins 21 August، 2024
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