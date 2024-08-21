جيش الاحتلال يجبر المواطنين في مناطق جنوبي دير البلح وشارع صلاح الدين على النزوح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 14:22

جيش الاحتلال يجبر المواطنين في مناطق جنوبي دير البلح وشارع صلاح الدين على النزوح

منذ 52 mins 21 August، 2024
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