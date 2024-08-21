جيش الاحتلال يجبر المواطنين في مناطق جنوبي دير البلح وشارع صلاح الدين على النزوح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 14:22
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مصادر فلسطينية: الاحتلال نفذ 286 عملية هدم وتجريف في مدينة القدس وبلداتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة
مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى وينفذون طقوسا وجولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
هيئة البث الصهيونية: الاجتماع بين بلينكن ونتنياهو لم ينجح في تقليص الفجوات ولم يحرز تقدما بشأن الصفقة المنتظرة
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا هدفاً حيوياً في أم الرشراش (إيلات) المحتلة بواسطة الطيران المسيّر
المتحدث باسم الحرس الثوري: قد لا يكون الرد الإيراني تكرارًا للعمليات السابقة وفترة انتظار هذا الرد قد تطول
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
المتحدث باسم الحرس الثوري: قد لا يكون الرد الإيراني تكرارًا للعمليات السابقة وفترة انتظار هذا الرد قد تطول
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في مكافحة النازيين الجدد تماماً كما حققت أهدافها في مكافحة الارهاب
جيش الاحتلال يجبر المواطنين في مناطق جنوبي دير البلح وشارع صلاح الدين على النزوح
منذ 52 mins
21 August، 2024
عاجل
دير البلح
غزة
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