وزارة الصحة اللبنانية: إستشهاد شخص في الغارة الصهيونية التي استهدفت سيارة في مدينة صيدا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2024 - 12:20

وزارة الصحة اللبنانية: إستشهاد شخص في الغارة الصهيونية التي استهدفت سيارة في مدينة صيدا جنوب لبنان

منذ 20 mins 21 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة