إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار هنسي شرق صفد خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 12:20

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار هنسي شرق صفد خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 22 mins 21 August، 2024
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