مراسل المنار: طائرة مسيّرة تستهدف سيارة في منطقة الفيلات في صيدا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 12:20

مراسل المنار: طائرة مسيّرة تستهدف سيارة في منطقة الفيلات في صيدا جنوب لبنان

منذ 45 mins 21 August، 2024
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