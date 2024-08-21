إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في منطقة سهل الحولة بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 12:18
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الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تثير نظرية التهديد النووي الصيني بهدف إيجاد أعذار لتوسيع ترسانتها النووية
الخارجية الصينية: لا نية لدينا للدخول في سباق تسلح مع أي دولة ونعتقد أن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد نووي
المتحدث باسم الحرس الثوري: قد لا يكون الرد الإيراني تكرارًا للعمليات السابقة وفترة انتظار هذا الرد قد تطول
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
المقاومون يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال اثناء اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا هدفاً حيوياً في أم الرشراش (إيلات) المحتلة بواسطة الطيران المسيّر
المتحدث باسم الحرس الثوري: قد لا يكون الرد الإيراني تكرارًا للعمليات السابقة وفترة انتظار هذا الرد قد تطول
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
المتحدث باسم الحرس الثوري: قد لا يكون الرد الإيراني تكرارًا للعمليات السابقة وفترة انتظار هذا الرد قد تطول
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في مكافحة النازيين الجدد تماماً كما حققت أهدافها في مكافحة الارهاب
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في منطقة سهل الحولة بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة
منذ 52 mins
21 August، 2024
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