زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد تعليقا على قصف الجولان صباح اليوم: الحكومة خسرت الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 10:14

زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد تعليقا على قصف الجولان صباح اليوم: الحكومة خسرت الشمال

منذ 36 mins 21 August، 2024
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