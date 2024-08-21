قاعدة “تسنوبار 651” تتموضع فيها قوات المشاة وتضم مركزا لذخيرة المدفعية تابع لوحدة التسليح الاقليمية في جيش العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 10:14

قاعدة “تسنوبار 651” تتموضع فيها قوات المشاة وتضم مركزا لذخيرة المدفعية تابع لوحدة التسليح الاقليمية في جيش العدو

منذ 37 mins 21 August، 2024
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