قاعدة “تسنوبار 651” تقع بالجولان المحتل على بعد 18 كلم من الحدود اللبنانية وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 10:12

قاعدة “تسنوبار 651” تقع بالجولان المحتل على بعد 18 كلم من الحدود اللبنانية وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو

منذ 45 mins 21 August، 2024
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