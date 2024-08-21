وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد لبناني وسوري في غارتين إسرائيليتين على بلدتي بيت ليف والوزاني جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2024 - 10:12

وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد لبناني وسوري في غارتين إسرائيليتين على بلدتي بيت ليف والوزاني جنوبي لبنان

منذ 1 ساعة 21 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة