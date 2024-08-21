كتائب شهداء الأقصى: أطلقنا قذيفة مضادة للدروع باتجاه ناقلة جند إسرائيلية من نوع “نمر” في حي تل السلطان برفح جنوب غزة وحققنا إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 06:22

كتائب شهداء الأقصى: أطلقنا قذيفة مضادة للدروع باتجاه ناقلة جند إسرائيلية من نوع “نمر” في حي تل السلطان برفح جنوب غزة وحققنا إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 21 August، 2024
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