غارة لطيران العدو الاسرائيلي على محيط مدينة حمد غرب مدينة خانيونس جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 04:50

غارة لطيران العدو الاسرائيلي على محيط مدينة حمد غرب مدينة خانيونس جنوب غزة

منذ 1 ساعة 21 August، 2024
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