قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة فقوعة شرق جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 03:14

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة فقوعة شرق جنين بالضفة المحتلة

منذ 59 mins 21 August، 2024
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