قوات العدو الاسرائيلي تقتحم حارة أبو سنينة بمدينة الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 03:16

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم حارة أبو سنينة بمدينة الخليل بالضفة المحتلة

منذ 60 mins 21 August، 2024
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