وزارة الصحة اللبنانية: شهيد و16 جريحا في حصيلة غير نهائية للغارات الاسرائيلية على البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 01:38

وزارة الصحة اللبنانية: شهيد و16 جريحا في حصيلة غير نهائية للغارات الاسرائيلية على البقاع

منذ 33 mins 21 August، 2024
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