المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد دقماق “يوسف ناجي” من مدينة النبطية في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 01:40

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد دقماق “يوسف ناجي” من مدينة النبطية في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 1 ساعة 21 August، 2024
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