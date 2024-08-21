المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد دقماق “يوسف ناجي” من مدينة النبطية في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 01:40
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مراسل المنار: شهداء وجرحى في قصف العدو دوار البركة في دير البلح
كتائب القسام: استهدفنا قوة صهيونية متحصنة داخل منزل بقذيفة TBG بجوار مدرسة القادسية بحي تل السلطان غرب مدينة رفح
كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة صدمية قرب مفترق الإسكان الأحمر بحي تل السلطان غرب مدينة رفح
قوات الشهيد عمر القاسم: فجرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة من جنود العدو بحي السلام شرق رفح وحققنا اصابات مؤكدة
المقاومون يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال اثناء اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس
المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني: الكيان الصهيوني حدد أهدافا من وراء اغتيال الشهيد هنية ولم يتحقق أي منها
المتحدث باسم الحرس الثوري: قد لا يكون الرد الإيراني تكرارًا للعمليات السابقة وفترة انتظار هذا الرد قد تطول
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في مكافحة النازيين الجدد تماماً كما حققت أهدافها في مكافحة الارهاب
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد دقماق “يوسف ناجي” من مدينة النبطية في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس
منذ 1 ساعة
21 August، 2024
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