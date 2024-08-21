مراسل المنار: طائرات العدو الاسرائيلي استهدفت بعدد من الصواريخ أطراف بلدة النبي شيت وسهل سرعين وأطراف بلدة بوداي في البقاع اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 01:40

مراسل المنار: طائرات العدو الاسرائيلي استهدفت بعدد من الصواريخ أطراف بلدة النبي شيت وسهل سرعين وأطراف بلدة بوداي في البقاع اللبناني

منذ 1 ساعة 21 August، 2024
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