مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني أغار بالصواريخ على بلدة الناقورة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 01:38

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني أغار بالصواريخ على بلدة الناقورة في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 21 August، 2024
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