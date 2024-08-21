غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف منزلا في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 00:04

غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف منزلا في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة

منذ 18 mins 20 August، 2024
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