مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة ثالثة استهدفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 00:04
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مراسل المنار: شهداء وجرحى في قصف العدو دوار البركة في دير البلح
قوات الشهيد عمر القاسم: فجرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة من جنود العدو بحي السلام شرق رفح وحققنا اصابات مؤكدة
العميد علي محمد نائيني: لم يُترك أي هجوم على أهداف إيرانية دون رد وعلى العدو أن ينتظر الضربات المحسوبة والدقيقة في وقتها
قوات الشهيد عمر القاسم: فجرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة من جنود العدو بحي السلام شرق رفح وحققنا اصابات مؤكدة
بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في مكافحة النازيين الجدد تماماً كما حققت أهدافها في مكافحة الارهاب
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة ثالثة استهدفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
منذ 44 mins
20 August، 2024
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