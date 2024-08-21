المقاومة الإسلامية:‏ تصدت وحدة ‏الدفاع الجوي لطائرة حربية صهيونية ‏انتهكت الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب بصاروخ أرض – جو مما أجبرها على التراجع باتجاه ‏فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 00:04

المقاومة الإسلامية:‏ تصدت وحدة ‏الدفاع الجوي لطائرة حربية صهيونية ‏انتهكت الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب بصاروخ أرض – جو مما أجبرها على التراجع باتجاه ‏فلسطين المحتلة

منذ 46 mins 20 August، 2024
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