قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 22:22

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر بالضفة المحتلة

منذ 10 mins 20 August، 2024
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