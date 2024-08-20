مراسل المنار: إصابة 3 مسعفين من الدفاع المدني بالهيئة الصحية الإسلامية باستهداف طائرة مسيّرة صهيونية لسيارة إسعاف كانوا يستقلونها بمنطقة حامول في الناقورة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 22:22

مراسل المنار: إصابة 3 مسعفين من الدفاع المدني بالهيئة الصحية الإسلامية باستهداف طائرة مسيّرة صهيونية لسيارة إسعاف كانوا يستقلونها بمنطقة حامول في الناقورة جنوب لبنان

منذ 38 mins 20 August، 2024
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