مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع راميا بقذائف المدفعية ‏الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 22:22

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع راميا بقذائف المدفعية ‏الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 20 August، 2024
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