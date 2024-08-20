تقرير مصور | تشكيك صهيوني بقدرة الجيش على الحسم في مقابل حزب الله

يتكرر تشكيك الأوساط الصهيونية في الشمال المحتل بقدرةِ الجيشِ الصهيوني على الحسمِ في مقابلِ حزبِ الله وبقدرةِ الحكومةِ على تقريرِ الافضلِ للمستوطنين. وبكيفية استهداف حزب الله لمنشأة عسكرية صهيونية قرب يعرا، اهتمّ الاعلام الصهيوني، ليست الا تكرارا لتأكيد العجز امام سلاح المسيّرات.

تشكيك صهيوني ليس بقدرة الجيش على الحسم في مقابل حزب الله فقط، بل في قدرة المستويين السياسي والعسكري على تقرير الافضل بالنسبة للشمال المحتل.

ويقول صهاينة الشمال لسنا مستعدين للمزيد من المعاناة، وتقول لهم المقاومة: ستعانون ما دامت غزّة تعاني.

المصدر: الجليل