إعلام العدو: إطلاق 80 صاروخًا منذ صباح اليوم من لبنان تجاه الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 13:34
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إعلام العدو: إطلاق 80 صاروخًا منذ صباح اليوم من لبنان تجاه الشمال
منذ 33 mins
20 August، 2024
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