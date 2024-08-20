إعلام العدو: إطلاق 20 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 13:36

إعلام العدو: إطلاق 20 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

منذ 36 mins 20 August، 2024
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