كتائب القسام: الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من نقطة الصفر بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة وقتل 3 منهم في منطقة كندا بحي تل السلطان غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 13:36

كتائب القسام: الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من نقطة الصفر بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة وقتل 3 منهم في منطقة كندا بحي تل السلطان غرب مدينة رفح

منذ 49 mins 20 August، 2024
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