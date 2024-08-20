وزارة الصحة بغزة: 40.173 شهيد و 92.857 اصابة حصيلة عدوان الاحتلال بقطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 11:34

وزارة الصحة بغزة: 40.173 شهيد و 92.857 اصابة حصيلة عدوان الاحتلال بقطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي

منذ 16 mins 20 August، 2024
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