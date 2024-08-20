اعلام العدو: الطائرات بدون طيار أصبحت تحديًا كبيراً لقوات الجيش الإسرائيلي كما ثبت مرة أخرى أمس في الحادثة التي قُتل فيها جندي إسرائيلي في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 11:32

اعلام العدو: الطائرات بدون طيار أصبحت تحديًا كبيراً لقوات الجيش الإسرائيلي كما ثبت مرة أخرى أمس في الحادثة التي قُتل فيها جندي إسرائيلي في الجليل الغربي

منذ 46 mins 20 August، 2024
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