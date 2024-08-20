وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيد و 114 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 11:32

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيد و 114 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

منذ 15 mins 20 August، 2024
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