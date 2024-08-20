الجنرال الصهيوني إسحاق بريك: نتنياهو يفجر محادثات القمة بالدوحة ويعرّض حياة الاسرى و”إسرائيل” للخطر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 20 2024 - 11:32

الجنرال الصهيوني إسحاق بريك: نتنياهو يفجر محادثات القمة بالدوحة ويعرّض حياة الاسرى و”إسرائيل” للخطر

منذ 59 mins 20 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة