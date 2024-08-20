عائلة أسير صهيوني زعم جيش العدو انتشال جثته: كان بالإمكان إعادته حياً قبل أن تفسد الحكومة الدموية صفقة التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 09:28

عائلة أسير صهيوني زعم جيش العدو انتشال جثته: كان بالإمكان إعادته حياً قبل أن تفسد الحكومة الدموية صفقة التبادل

منذ 12 mins 20 August، 2024
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