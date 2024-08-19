مراسل المنار: 3 غارات اسرائيلية استهدفت سهل قصرنبا في البقاع وأطراف تمنين التحتا والطرف الشرقي لبلدة النبي شيث – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 21:40

مراسل المنار: 3 غارات اسرائيلية استهدفت سهل قصرنبا في البقاع وأطراف تمنين التحتا والطرف الشرقي لبلدة النبي شيث

منذ 59 mins 19 August، 2024
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