إعلام العدو: أوعز وزير الحرب الإسرائيلي بإعادة من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم من الخدمة في السابق إلى الخدمة من جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 20:00

إعلام العدو: أوعز وزير الحرب الإسرائيلي بإعادة من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم من الخدمة في السابق إلى الخدمة من جديد

منذ 55 mins 19 August، 2024
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